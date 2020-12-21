Окружной административный суд города Киева завершил рассмотрение дела по иску Зураба Аласании к Службе безопасности Украины по обжалованию отмены его допуска к государственной тайне. Об этом сообщила пресс-служба ОАСК.

Напомним, истец просил суд признать противоправным распоряжение Центрального управления СБУ от 6 февраля 2020 года, которым был отменен его допуск к государственной тайне. Дело рассматривалось судом в порядке упрощенного искового производства без вызова сторон и проведения судебного заседания по имеющимся в деле материалам.

В ходе рассмотрения дела было установлено, что Аласания дал согласие на ограничение прав в соответствии со статьей 29 Закона Украины «О государственной тайне» и взял на себя обязательства сообщать о возникновении обстоятельств, предусмотренных статьей 23 вышеуказанного закона, или других обстоятельств, препятствующих сохранению доверенной тайны, а также о своем выезде за границу.

Как свидетельствуют материалы дела, в 2019 году Аласания выезжал за пределы Украины и не сообщил об этом должностное лицо, предоставившее ему доступ к государственной тайне, а также режимно-секретный орган по месту хранения его карты учета. Следовательно, истец нарушил обязательства по сохранению государственной тайны, что в свою очередь является основанием для отмены доступа к ней в соответствии с пунктом 3 части второй статьи 23 Закона № 3855-XII.

Доводы истца о том, что сам факт несообщения о выезде за границу не мог создать предпосылки для разглашения или утечки сведений, составляющих государственную тайну, суд оценил критически, поскольку, невыполнение возложенных Законом на это лицо обязанностей и является непринятием мер по обеспечению охраны государственной тайны. В своем решении суд указал на необоснованность исковых требований и установил, что оснований для признания распоряжения Центрального управления СБУ от 6 февраля 2020 противоправным нет. Суд отказал истцу в удовлетворении иска.

Как сообщал ForUm, иск Аласании к Службе безопасности Украины поступил в начале июня.