Следователи Службы безопасности Украины заочно сообщили о подозрении российскому священнику, который «служит» боевикам террористической организации «ДНР», сообщает пресс-служба СБУ.

Следствие установило, что российский священнослужитель одной из конфессий служил в одном из храмов Донецка. В 2014 году он присоединился к 11-му отдельному мотострелковому полку «Восток» так называемой «ДНР» как военный капеллан и полковой священник. Затем он был «повышен» до помощника командира по работе с верующими боевиками.

Сотрудники СБУ задокументировали, что, находясь на этой должности, «служитель церкви» неоднократно принимал участие в допросах украинских пленных и пытках, давал указания относительно незаконного заключения граждан.

Террористу заочно сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.