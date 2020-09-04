В селе Ясногорка Сарненского района Ривненской области в общеобразовательной школе отравились 68 учеников, сообщает пресс-служба областной полиции.

Сообщение об отравлении поступило в полицию 3 сентября от директора учебного заведения. Полицейские установили, что на уроки третьего сентября не появилось 68 учеников из разных классов, а одиннадцать из них обратилось в медучреждения. Все дети жаловались на тошноту и рвоту. После оказания помощи детей отпустили.

По предварительной информации, отравление могла вызвать еда в столовой или вода, поставляемая централизованно в учебное заведение.

По данному факту следователи Сарненского отдела полиции начали досудебное расследование по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

Продолжаются следственные действия. Работники Госпродпотребслужбы получили соответствующие образцы на предмет выявления инфекции. По результатам проведенных лабораторных исследований будет установлена причина возникновения инфекции.