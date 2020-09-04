Депутат Киевского городского совета обратились в Верховную Раду Украины и Кабинет Министров с предложением усилить ответственность за повреждение имущества. Об этом сообщила пресс-служба Киевсовета.

«Кодекс Украины об административных правонарушениях предусматривает ответственность только за повреждение отдельных видов имущества. Наказания за вандализм вообще нет. Нарушителей можно привлечь к ответственности только за нанесение вреда в крупных размерах. Это дает возможность вандалам избегать наказания во многих случаях. Такая ситуация приводит к значительным затратам как государственного бюджета, так и местных бюджетов территориальных общин», - подчеркнули депутаты.

«Безответственность правонарушителей порождает увеличение преступности и незащищенность государственного и коммунального имущества. Даже психологи утверждают, что вид разрушенных предметов вызывает у граждан потребность в дальнейшем разрушении. Так, в местах, где уже есть поврежденное имущество, чаще возникают такие явления как разрисованные стены домов, разбитые фонари, разрушены автобусные остановки и прочее. Вместе с этим, количество вандалов увеличивается из года в год, о чем свидетельствует статистика такого вида нарушений. Поэтому городской совет, по инициативе мэра города Киева Виталия Кличко призывает парламент ужесточить наказание за вандализм», - отметил заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Александр Харченко.

Соответствующее обращение поддержали 70 депутатов Киевсовета.