Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении инспектору следственного отдела одного из районных управлений полиции Киева в сбыте наркотических средств и психотропных веществ (ч. 2 и ч. 3 ст. 307 УК Украины). Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

Во время досудебного расследования правоохранителями задокументировано 3 факта сбыта инспектором «амфетамина» и «МDМА» (более известный как «экстази») на общую сумму 28 тысяч гривен.

3 сентября 2020 после очередного сбыта наркотического средства полицейского задержали и изъяли около 40 граммов белого порошкообразного вещества, которое, по словам задержанного, является наркотическим средством - кокаином, а также 70 тыс. гривен, полученные за него.

В ходе обысков в автомобиле, по месту жительства и работы фигуранта, а также других лиц, вероятно причастных к указанному правонарушения, было обнаружено огнестрельное оружие, боевые патроны, белое порошкообразное вещество в пакете, таблетки, похожие на психотропное вещество «МDМА», и пакет с веществом растительного происхождения зеленого цвета.

Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Киева.