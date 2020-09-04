также в разделеСтолица
В Киеве две школы и 20 классов перевели на «удаленку» 24
В Киеве – 319 новых случаев COVID-19 17
Киевский лабораторный центр прекратит обследование частных лиц на COVID-19 191
В Киеве горела высотка, погиб мужчина 22
Прошедшее лето в Киеве стало одним из самых жарких в истории 22
Киевские транспортники подсчитали убытки от карантина 17
В Киеве из-за аварии сотни домов остались без света 50
В Киеве подожгли отделение «Ощадбанка» 33
В Киеве за сутки коронавирус обнаружили у 280 человек 14
В Киеве в результате столкновений под офисом «Свободы» пострадал трое полицейских 21
В Киеве «заминировали» офисный центр «Парковый», где должна была пройти международная конференция по судебной реформе 10
Полиция задержала мужчину, напавшего на нардепа 21
Кличко рассказал, как в школах Киева начали образовательный процесс 12
Миллионные хищения в «Киевзеленстрое»: Бывшего директора отпустили на поруки нардепов 13
В Киеве будут судить нотариуса за сотрудничество с рейдерами 21
В Киеве резко увеличилось количество госпитализированных с COVID-19 22
В Киеве избили нардепа 42
В Киеве - всплеск коронавируса: заболели 332 человека 29

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении инспектору следственного отдела одного из районных управлений полиции Киева в сбыте наркотических средств и психотропных веществ (ч. 2 и ч. 3 ст. 307 УК Украины). Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

Во время досудебного расследования правоохранителями задокументировано 3 факта сбыта инспектором «амфетамина» и «МDМА» (более известный как «экстази») на общую сумму 28 тысяч гривен.

3 сентября 2020 после очередного сбыта наркотического средства полицейского задержали и изъяли около 40 граммов белого порошкообразного вещества, которое, по словам задержанного, является наркотическим средством - кокаином, а также 70 тыс. гривен, полученные за него.

В ходе обысков в автомобиле, по месту жительства и работы фигуранта, а также других лиц, вероятно причастных к указанному правонарушения, было обнаружено огнестрельное оружие, боевые патроны, белое порошкообразное вещество в пакете, таблетки, похожие на психотропное вещество «МDМА», и пакет с веществом растительного происхождения зеленого цвета.

Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Киева.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги