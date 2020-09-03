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Народный депутат, член группы «Доверие» Сергей Шахов будет баллотироваться на предстоящих выборах мэра Киева.  

«Пришло время напомнить нынешней киевской власти, что Киев – это не только новостройки-муравейники и коррупционные схемы. Столица пришла в упадок на глазах. Это видят туристы, наши иностранные партнеры, украинцы из разных уголков страны, которые посещают столицу. Киев – самый богатый город в Украине. Я убежден, если наведем порядок в столице – наведем порядок по всей стране», - заявил он в Facebook.
ForUm

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