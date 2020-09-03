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Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания лишил радио «Прямой FM» лицензии на вещание на шести частотах, сообщили ForUm’у в пресс-службе регулятора.

Лицензия ООО «Телеканал «Прямой» от 09.11.2018 НР № 01430-м была выдана на вещание на таких частотах: 91,5 МГц в г. Марганце Днепропетровской обл., 91,1 МГц в г.. Павлограде Днепропетровской обл., 102, 2 МГц в г. Мелитополе Запорожской обл., 98,8 МГц в г. Белой Церкви Киевской обл., 107,7 МГц в г. Переяславе-Хмельницком Киевской обл., 104,0 МГц в г. Лубнах Полтавской обл.

Плановая проверка радиостанции была проведена 17 декабря 2019. На основании мониторингов от 03.12.2019 и от 05.12.2019 зафиксировано отсутствие вещания в Лубнах и Марганце.

«Следовательно, лицензиат ООО «Телеканал «Прямой» не воспользовался правом начать вещание в течение года со дня вступления лицензии в силу, что является основанием для аннулирования лицензии на вещание», - говорится в сообщении.

Кроме того, лицензиат не воспользовался правом в течение года со дня вступления лицензии в силу обратиться в Нацсовет с заявлением о переоформлении лицензии на вещание с просьбой изъять частоты, на которых вещание не осуществляется.

Таким образом, регулятор решил аннулировать лицензию на вещание радиостанции «Прямой FM» в связи с отсутствием предусмотренного лицензией вещания в течение года со дня выдачи лицензии. Вещатель обязан вернуть в Национальный совет указанную лицензию на вещание в течение десяти дней с даты принятия решения.
ForUm

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