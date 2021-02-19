Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заверила, что на заседании Совета национальной безопасности и обороны 19 февраля не планировали вводить санкции против телеканала «Прямой», о которых заявил пятый президент Петр Порошенко.
Об этом Мендель сказала в комментарии Украинской правде.
«Санкции против телеканалов 112 Украина, ZIK, NewsOne были введены в связи с доказательствами финансирования с государства-агрессора, а также связанностью их владельца с террористическими организациями, оперирующими на оккупированных агрессором территориях Украины. Это четко артикулируется как членами СНБО, так и спецслужбами, которые занимались соответствующими расследованиями. Закрытие указанных каналов не имело признаков политической борьбы, решение было принято исключительно на защиту государственных интересов», - сказала она.
«Надеемся, что публичные опасения Петра Порошенко о закрытии каналов, которые подчиняются ему, не является признаком наличия подобной деятельности с его стороны. Свободе слова в Украине ничего не угрожает, какие бы критические материалы или не надежные факты, если речь идет о телеканалах, подчиненных бывшему президенту, они не распространяли», - добавила Меркель.
Как сообщал ForUm, Зеленский поручил начать подготовку заседания СНБО на 19 февраля, часть вопросов на котором рассмотрят в закрытом режиме.
Порошенко 18 февраля заявил, что купил канал «Прямой», поскольку против телеканала, по мнению пятого президента, могли ввести санкции на заседании СНБО.
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