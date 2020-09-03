Следователи Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту хулиганских действий с использованием специального средства для отстрела резиновых пуль работником СБУ.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро, 2 сентября 2020 около 4:00 утра старший консультант-эксперт СБУ, находясь в состоянии алкогольного опьянения в развлекательном заведении, произвел три выстрела из специального средства «ПМ-Т», в результате чего 30-летний гражданин получил несколько пулевых ранений. Персонал заведения нажал на тревожную кнопку и вызвал полицию, которая после выезда на вызов по подследственности передала дело ГБР. Тяжесть телесных повреждений потерпевшего устанавливается.

При проведении осмотра места происшествия в помещении развлекательного заведения был изъят пистолет черного цвета «ПМ-Т», два магазина, 13 патронов с резиновой пулей и три гильзы от патрона.

Предварительная квалификация: хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия (ч. 4 ст. 296 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.