также в разделеПроисшествия
На Харьковщине из-за пожаров объявлена ЧС регионального уровня 13
Из-за пожара на Луганщине погиб военный 35
Установлены 22 участника конфликта со стрельбой в Украинке 17
Во время тушения пожаров на Луганщине пропал военный, еще двое – получили ожоги 33
МВД: Открытого огня на Харьковщине уже нет 16
Штаб ООС: Пожары на Луганщине спровоцированы противником 26
Вчера оккупанты один раз нарушили перемирие 8
Кабмин готовит проект помощи пострадавшим от пожаров на Харьковщине и Луганщине 22
Под Киевом неизвестные устроили стрельбу в кафе, есть раненые 31
Пожары на Харьковщине и Луганщине: погиб 1 человек, уничтожены 35 домов 55
На Харьковщине лесной пожар уничтожил 20 жилых домов 32
На Харьковщине и Луганщине вспыхнули масштабные лесные пожары 52
На Ивано-Франковщине горел крупный свинокомплекс 13
В Житомире в первый день учебы погиб курсант 28
Боевики трижды нарушили «тишину» на Донбассе 13
В Украине – почти 2,5 тысячи случаев COVID-19 и 51 смерть за сутки 29
Пожар на Луганщине спровоцировал взрыв: пострадал спасатель 14
На Житомирщине неизвестные пытались подорвать поезд с бензином 49

Следователи Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту хулиганских действий с использованием специального средства для отстрела резиновых пуль работником СБУ.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро, 2 сентября 2020 около 4:00 утра старший консультант-эксперт СБУ, находясь в состоянии алкогольного опьянения в развлекательном заведении, произвел три выстрела из специального средства «ПМ-Т», в результате чего 30-летний гражданин получил несколько пулевых ранений. Персонал заведения нажал на тревожную кнопку и вызвал полицию, которая после выезда на вызов по подследственности передала дело ГБР. Тяжесть телесных повреждений потерпевшего устанавливается.

При проведении осмотра места происшествия в помещении развлекательного заведения был изъят пистолет черного цвета «ПМ-Т», два магазина, 13 патронов с резиновой пулей и три гильзы от патрона.

Предварительная квалификация: хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия (ч. 4 ст. 296 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги