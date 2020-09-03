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Столичные транспортники призывают депутатов Киевсовета принять решение о дополнительном финансировании коммунальных предприятий-перевозчиков для выплаты заработных плат работникам. С соответствующим заявлением в столичной власти обратились представители профсоюзов КП «Киевский метрополитен» и КП «Киевпастранс», сообщила пресс-служба подземки.

Работники транспортной сферы рискуют остаться без зарплат из-за потери доходов предприятий при суровых карантина.

Так, потеря доходов КП «Киевский метрополитен» в период с 17 марта по 25 мая 2020 составляет около 621 млн грн. В обычных условиях предприятие должно получить в среднем 277 млн ​​грн доходов в месяц от перевозок. На выплату заработной платы КП «Киевский метрополитен» тратит до 200 млн грн в месяц.

С 17 марта по 25 мая метрополитен вообще не получил доходов от перевозки.

Кроме того, вследствие карантина пассажиропоток в подземке значительно уменьшился. Если в карантин метрополитен перевозил до 1,5 млн пассажиров в рабочий день, то сейчас – до 1 млн пассажиров.

 «С целью обеспечения стабильной работы предприятия, своевременной выплаты заработной платы, необходимо увеличить объемы бюджетных ассигнований для КП «Киевский метрополитен» на сумму не менее 162 млн грн. Вследствие уменьшения доходов в КП «Киевский метрополитен» возникнет дефицит средств и риск невыплаты зарплаты уже в октябре-ноябре 2020 года», - говорится в обращении профсоюза.

В то же время, в КП «Киевпастранс» задолженность по выплате заработной платы по состоянию на 31 августа составила 77,4 млн грн. А финансовый результат КП «Киевпастранс» за январь-июль 2020 был отрицательный и составил -178,5 млн грн.

Транспортники призывают депутатов Киевсовета на ближайшем заседании, которое состоится 3 сентября, принять решение о дополнительном финансировании коммунальных предприятий «Киевский метрополитен» и «Киевпастранс». Чтобы они могли выплачивать зарплату работникам и в дальнейшем обеспечивать перевозку пассажиров в обычном режиме.

Напомним, в этом году во время введения строгих карантинных ограничений столичный метрополитен прекратил перевозки пассажиров на период с 17 марта по 25 мая. В это время в усиленном режиме работали ремонтные бригады метрополитена. На станциях, в частности, осуществляли работы по замене путевого полотна, рельсов, электрооборудование, переоснащение сети освещения, пожаротушения, вентиляционного и насосного оборудования и тому подобное.

Наземный общественный транспорт столицы работал в спецрежиме, поскольку город должен был обеспечить подвоз к работе медиков, а также работников стратегических предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города.
ForUm

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