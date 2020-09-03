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В Офисе президента ответили на требования к президенту Зеленскому отреагировать на обвинения против судей Окружного административного суда Киева.

По состоянию на утро 3 сентября в Луганской области результате пожара погиб один человек и два человека с ожогами разных степеней тяжести госпитализированы, огнем уничтожено 13 заброшенных жилых домов. Во время ликвидации пожара на Луганщине погиб старшина Артем Бондаренко, которого считали без вести пропавшим.

В Харьковской области в селе Горобьевка в результате пожара уничтожено 22 жилых дома, отселены 33 человека и из-за отравления продуктами горения за медицинской помощью обратился 1 человек.

Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект об усилении уголовной ответственности за незаконное завладение транспортным средством.

Печерский районный суд Киева решил взыскать с государственного Приватбанка $350 миллионов в пользу компаний братьев Суркисов. Приватбанк будет оспаривать это решение.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 3 сентября в Украине зафиксировано 2430 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, за сутки умерли 54 человека.

Президент Беларуси Александр Лукашенко весной 2014 года предлагал на тот момент премьер-министру Польши Дональду Туску убедить Евросоюз в том, что Лукашенко может возглавить союз Украины и Беларуси. 

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания лишил радио «Прямой FM» лицензии на вещание на шести частотах.
ForUm

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