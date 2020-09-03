В Луганской области результате пожара погиб один человек и два человека с ожогами разных степеней тяжести госпитализированы, огнем уничтожено 13 заброшенных жилых домов, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, 2 сентября в результате чрезвычайной пожарной опасности на территории области зафиксировано 24 возгорания сухой травы на площади около 1 тыс. 200 гектаров.

По состоянию на 7:00 3 сентября ликвидировано 16 пожаров. Продолжается тушение 6 очагов пожаров сухой травы и лесных насаждений на общей площади 945 га в Кременском, Новоайдарском и Станично-Луганском районах. К тушению пожаров привлечены 378 человек и 68 единиц техники ГосЧС.

С целью оказания помощи в тушении лесных пожаров на территории Луганской области от ГосЧС дополнительно привлечено 135 человек и 27 единиц техники из Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей.

Кроме того, по состоянию на 7:00 3 сентября очаги пожара в населенных пунктах Горобьевка и Грянинивка Двуречанского района Харьковской области ликвидированы, продолжается тушение очага лесного пожара на площади около 100 га.

В результате пожара уничтожено 22 жилых дома, отселены 33 человека и из-за отравления продуктами горения за медицинской помощью обратился 1 человек.

Общая площадь, пройденная огнем, ориентировочно составляет 500 га, из них 100 га верхового пожара.

К тушению привлечены 395 человек и 61 единица техники, из них от ГосЧС 215 человек личного состава и 49 единиц техники в том числе 2 пожарных самолета и 1 вертолет.

Координацию работ по тушению пожара на месте осуществляет штаб.

Кроме того, пожар вблизи с. Клугино-Башкировка Чугуевского горсовета на территории Новомосковского лесничества локализован на площади около 30 га. Жертв и пострадавших нет.

По состоянию на 7:00 3 сентября открытого огня не наблюдается, проводится дотушивание отдельных очагов тления лесной подстилки и остатков древесины внутри контролируемого периметра. К тушению привлечены 211 человек и 19 единиц техники, из них от ГосЧС 24 человека личного состава и 5 единиц техники.

Как ранее сообщал ForUm, 2 сентября в Харьковской и Луганской областях вспыхнули масштабные лесные пожары.