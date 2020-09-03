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Приватбанк будет оспаривать решение Печерского суда о принудительном взыскании $ 350 млн в пользу компаний братьев Суркисов.

Об этом сказал председатель правления Приватбанка Петр Крумханзл, сообщает Укринформ.

«Приватбанк - наибольший и самый прибыльный государственный банк в Украине. Мы растем и развиваемся каждый день и делаем все возможное, чтобы никакие судебные процессы не влияли на качественное обслуживание наших клиентов и устойчивость нашей бизнес-модели. В результате таких судебных решений наш вклад в развитие страны - наши дивиденды в госбюджет - могут значительно сократиться. В данном конкретном случае правовая позиция банка была исключительно сильной и подкреплена убедительными фактами и доказательствами. Мы будем обжаловать это решение. Мы продолжим добиваться справедливости для Приватбанка и украинских налогоплательщиков, которые являются конечными акционерами банка, в Украине и зарубежных юрисдикциях, где верховенство закона превыше всего», - подчеркнул Крумханзл.

Напомним, 2 сентября Печерским судом было вынесено решение о принудительном взыскании с Приватбанка $ 350 млн в пользу компаний братьев Суркисов.

 

 
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