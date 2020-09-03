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Во время ликвидации пожара на Луганщине погиб старшина Артем Бондаренко, которого считали без вести пропавшим. Тело военнослужащего нашли под завалами блиндажа, сообщил пресс-центр ООС.

Как утверждают побратимы, в то время как они тушили пожар, который стремительно приближался к позициям, Артем занимался эвакуацией военного имущества.

Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего воина.

Напомним, ранее министр обороны Андрей Таран на брифинге в Северодонецке заявил в результате пожаров, охвативших два района Луганщины, один из военных, боровшихся с огнем, пропал без вести, еще двое получили ожоги.

Как ранее сообщал ForUm, 2 сентября в Харьковской и Луганской областях вспыхнули масштабные лесные пожары.

В ГосЧС сообщили, что состоянию на утро 3 сентября в Луганской области результате пожара погиб один человек и два человека с ожогами разных степеней тяжести госпитализированы, огнем уничтожено 13 заброшенных жилых домов.

В Харьковской области в селе Горобьевка в результате пожара уничтожено 22 жилых дома, отселены 33 человека и из-за отравления продуктами горения за медицинской помощью обратился 1 человек.

В районах лесных пожаров в Харьковской области открытый огонь отсутствует, угрозы населенным пунктам нет.
ForUm

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