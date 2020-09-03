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Верховная Рада внесла изменения в календарный план четвертой сессии и сделала непленарной неделю, предшествующую местным выборам.

Как передает Укринформ, за принятие соответствующего постановления проголосовали 256 народных депутатов.

Согласно проекту №4026, в течение недели с 28 сентября по 2 октября в ВР состоится заседание Согласительного совета и пленарные, в то же время неделя с 19 по 23 октября отведена на работу парламентариев с избирателями.

 
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