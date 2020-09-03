По итогам первого полугодия 2020 году объем активов Национального банка Украины увеличился на 13% по сравнению с данными на конец 2019 года - до 1 198,9 млрд грн, сообщает пресс-служба НБУ.

«Изменение объема активов - это результат прежде всего рост международных резервов на 12,6% в долларовом эквиваленте за первое полугодие 2020 года, а также их переоценки в гривневом эквиваленте в связи с изменением курса гривни к иностранным валютам за этот период.

Это отражается в увеличении объема ценных бумаг нерезидентов (на 16%) и средств и депозитов в иностранной валюте и банковских металлах (на 57%). В то же время объем задолженности по кредитам рефинансирования, предоставленным банкам, увеличился за этот период незначительно несмотря на развертывание коронакризиса», - пояснили в НБУ.

Отмечается, что в части обязательств Нацбанка за первое полугодие 2020 года выросли объемы остатков на счетах государственных и других учреждений (в 3,4 раза), в то же время сумма депозитных сертификатов и средств банков сократились (на 31% и 35,5% соответственно).

При этом, сумма консолидированной прибыли Нацбанка за 6 месяцев этого года составила почти 80 млрд грн против прибыли в 6,4 млрд грн, который был получен за аналогичный период предыдущего года.

«Наибольшее влияние на сумму прибыли вызвали результаты переоценки финансовых инструментов на более чем 76 млрд грн и процентные доходы в размере более 15 млрд грн.