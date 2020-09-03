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Вчера, 2 сентября, на очередном заседании правительства принято решение о прекращении участия Украины в Соглашении о сотрудничестве в области ветеринарии, Соглашении о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий государств-участников СНГ и Соглашении о создании Координационного совета по карантину растений государств-участников СНГ, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.

«Решение правительства о прекращении участия Украины в некоторых соглашениях со странами СНГ является абсолютно логичным и соответствует современным реалиям отношений. Ведь некоторые соглашения дублируются с другими международными договорами, некоторые - уже устаревшие и не применяются Украиной. Вместе с тем, мы продолжаем принимать евроинтеграционные проекты, усиливающие наше сотрудничество с ЕС», - отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Соответствующее решение принято во исполнение указа президента Украины от 19.05.2018 № 139 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 «О приостановлении действия для Украины отдельных международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств».
ForUm

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