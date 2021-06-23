также в разделеОбщество
В Украине стартовал четвертый этап COVID-вакцинации
Прибывающих из Индии, Британии, Португалии и РФ, обяжут сдавать COVID-тест 4
В Украину разрешили ввозить без НДС оборудование для определения COVID-штаммов 8
Гостуризма считает оптимистичными перспективы туристического сезона в Украине 9
МВД: Telegram игнорирует запросы украинской полиции 9
Украинцам не советуют ездить в РФ и еще 3 страны, где наблюдается вспышка штамма «Дельта» 19
Шкарлет: 40% школ уже готовы вводить новые нормы питания 11
На границе с Польшей заработали еще 3 пункта пропуска 10
В Украине зарегистрировали первые случаи «индийского» штамма COVID-19 20
Миллионные «схемы» разоблачили в Госрыбагентстве 14
Кабмин предложил ввести штрафы за проникновение на военные объекты 11
Конгрессмены США призывают Белый дом добиться выдачи Фирташа из Австрии 24
В Черновцах тепло подорожает на 70% 20
СМИ назвали имена кандидатов на пост пресс-секретаря Зеленского 17
Украина рассчитывает получить в июле более 5 млн доз Coronavac 10
Умер Богдан Соколовский – экс-уполномоченный президента по международным вопросам энергобезопасности 17
Нынешние учения Sea Breeze будут самыми масштабными за 20 лет 13
В Укрзализныце разоблачили новую схему: «зарабатывали» 1 млн ежемесячно 22

Кабинет Министров денонсировал соглашение о сотрудничестве в области туризма, а также соглашение о Совете по туризму государств СНГ.

Такое решение было принято во время очередного заседания правительства 23 июня, сообщает Укринформ.

«По результатам анализа действующих международных договоров в рамках СНГ на предмет их соответствия национальным интересам считаем нецелесообразным дальнейшее участие Украины в соглашении о сотрудничестве в области туризма, заключенном 23 декабря 1993 года в г. Ашхабаде, и соглашении о Совете по туризму государств-участников Содружества Независимых Государств, заключенном 30 мая 2012 года в г. Ашхабаде. Одной из сторон данного соглашения выступает правительство Российской Федерации. В связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины фактическое сотрудничество с Россией прекращено, а перспективы налаживания такого сотрудничества, в том числе, в рамках упомянутых соглашений, в дальнейшем отсутствуют», – говорится в пояснительной записке к документу.

В то же время сотрудничество со всеми другими странами-сторонами соглашения в сфере туризма и соглашения о Совете по туризму государств-участников Содружества Независимых Государств обеспечивается в рамках двусторонних договоров.

Как сообщалось, ранее правительство приняло постановление о прекращении действия соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области туризма.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги