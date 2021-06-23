Кабинет Министров денонсировал соглашение о сотрудничестве в области туризма, а также соглашение о Совете по туризму государств СНГ.

Такое решение было принято во время очередного заседания правительства 23 июня, сообщает Укринформ.

«По результатам анализа действующих международных договоров в рамках СНГ на предмет их соответствия национальным интересам считаем нецелесообразным дальнейшее участие Украины в соглашении о сотрудничестве в области туризма, заключенном 23 декабря 1993 года в г. Ашхабаде, и соглашении о Совете по туризму государств-участников Содружества Независимых Государств, заключенном 30 мая 2012 года в г. Ашхабаде. Одной из сторон данного соглашения выступает правительство Российской Федерации. В связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины фактическое сотрудничество с Россией прекращено, а перспективы налаживания такого сотрудничества, в том числе, в рамках упомянутых соглашений, в дальнейшем отсутствуют», – говорится в пояснительной записке к документу.

В то же время сотрудничество со всеми другими странами-сторонами соглашения в сфере туризма и соглашения о Совете по туризму государств-участников Содружества Независимых Государств обеспечивается в рамках двусторонних договоров.

Как сообщалось, ранее правительство приняло постановление о прекращении действия соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области туризма.