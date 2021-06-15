Верховная Рада приняла законы о выходе Украины из еще двух соглашений стран - участниц Содружества Независимых Государств.

Соответствующие проекты законов «О выходе из Соглашения об основных направлениях сотрудничества государств - участников Содружества Независимых Государств в области защиты прав потребителей» (0085) и «О выходе из Соглашения о сотрудничестве в сфере правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности» (0088) были приняты в целом на заседании ВР во вторник, передает Укринформ.

Закон «О выходе из Соглашения об основных направлениях сотрудничества государств - участников Содружества Независимых Государств в области защиты прав потребителей» поддержал 331 народный депутат.

Как отмечается в пояснительной записке, соответствующий проект закона разработан с целью приведения договорно-правовой базы в рамках СНГ в соответствие с современными реалиями отношений.

Принятие закона «О выходе из Соглашения о сотрудничестве в сфере правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности» поддержали 326 народных депутатов.

Принятый документ предлагает выйти из Соглашения о сотрудничестве в сфере правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности, совершенного 19 ноября 2010 года в городе Санкт-Петербург и ратифицированного Верховной Радой Украины 21 декабря 2011 года.