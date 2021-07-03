С четвертого июля Украина официально выйдет из соглашения с СНГ, которое касается области защиты прав потребителей.

Соответствующий закон был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским 15 июня, а 3 июля опубликован в Голосе Украины.

«Выйти из Соглашения об основных направлениях сотрудничества государств - участников Содружества Независимых Государств в области защиты прав потребителей, заключенного 25 января 2000 года в Москве и ратифицированного законом Украины от 7 марта 2002 года», - говорится в документе.

Украина вышла из многих соглашений, заключенных в СНГ.

В декабре 2020 года Кабмин поддержал выход Украины из Горной хартии государств-участников СНГ, соглашения о координации межгосударственных отношений в области электроэнергетики СНГ, соглашения об основных принципах сотрудничества в области мирного использования атомной энергии и тд.

В марте Кабмин поддержал выход Украины из соглашения СНГ о мобильной связи.