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Член Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко, бывший директор Купаловского театра, в ночь на 2 сентября выехал в Польшу, сообщает «Европейская правда» .

Латушко подтвердил, что сейчас находится в Польше, но подчеркнул, что об эмиграции речь не идет.

«Утром я прибыл в Польшу по приглашению председателя программного совета экономического форума в Кринице Гурская. Знаменитая экономическая встреча пройдет 8-10 сентября, в ней примут участие главы правительств многих европейских стран, представители бизнеса со всего мира», - сказал Латушко.

Он также сообщил, что у него запланированы встречи в польском правительстве, с членами парламента, в польском МИД.

«Планирую также посетить Вильнюс, провести встречи с литовскими госструктурами и парламентариями. Моя цель - информировать о внутриполитической и экономической ситуации в Беларуси», - добавил он.

В комментарии изданию TUT.by Латушко заверил, что по завершении всех запланированных мероприятий и встреч он вернется в Беларусь.

«Слышал, пишут, что меня в багажнике кто-то куда-то вывозил. Это абсолютная ложь: я выехал из страны на совершенно законных основаниях, о чем у меня есть отметка в паспорте», - сказал он.

Латушко 17 августа был уволен с поста директора Купаловского театра после того, как осудил насилие силовиков в отношении демонстрантов и поддержал протестующих. До этого он был министром культуры Беларуси и послом в Польше и Франции. После освобождения он вошел в президиум Координационного совета оппозиции.
ForUm

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