Руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук прокомментировал слова своего коллеги по ТКГ Витольда Фокина относительно предоставления особого статуса для всей территории Донбасса. Об этом Кравчук рассказал в эфире телеканала «Еспресо», сообщает УНИАН.

Он назвал заявление Фокина его личным мнением, добавляя, что тот не советовался и не обсуждал его с делегацией. «Имеет ли право Фокин говорить о своей собственной позиции? Да, имеет. Но, если его позиция не соответствует, допустим, закону, принятому ВР, то он не может эту позицию обнародовать, потому что он уже не просто Фокин, а он заместитель председателя делегации, член делегации Украины в ТКГ», - сказал Кравчук.

По словам первого президента, дальнейшую судьбу Фокина на переговорах будет решать Владимир Зеленский. «Этот вопрос будет обсужден на заседании нашей делегации, я думаю, люди выскажутся по этому поводу. Фокин объяснит, почему он именно такую избрал тактику, позицию, и это не наше решение. Это решение главы государства. Фокин назначен на эту должность указом президента. Я к этому назначению абсолютно никакого отношения не имею», - заверил он.

Кравчук резюмировал, что не может единолично решать этот вопрос, поскольку это не его компетенция.

Напомним, заместитель главы украинской делегации на Трехсторонней контактной группе по Донбассу, первый премьер-министр независимой Украины Витольд Фокин в интервью изданию «Страна» заявил: «Сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизни бойцов и командиров, моя позиция - нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше - всего Донбасса».

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что высказывания Фокина о всеобщей амнистии и особом статусе для всего Донбасса не отвечают национальным интересам.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что отдельные комментарии, прозвучавшие в интервью заместителя руководителя украинской делегации в минской Трехсторонний контактной группе Витольда Фокина, не отражают официальной позиции Украины.