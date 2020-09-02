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Началась активная боевая подготовка с призванными на военные сборы военнообязанными и резервистами военных частей Корпуса резерва, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Мероприятия проходят под общим руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Корнейчука.

В течение месяца воины усовершенствуют свои навыки по огневой, тактической, инженерной, специальной, технической и медицинской подготовке.

Перед началом проведения зборовых мероприятий 137 человек из числа призванных на военные сборы принесли военную присягу на верность украинскому народу.

По информации штаба руководства учебных сборов, военнообязанные и резервисты подразделений воинских частей Корпуса резерва в течение всего срока подготовки не будут привлекаться к выполнению несвойственных задач и несению службы в суточных нарядах, а будут заниматься исключительно боевой подготовкой.
ForUm

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