Около 100 человек будут привлечены к административной ответственности за участие 1 сентября в несогласованных акциях в Минске, сообщает Интерфакс со ссылкой на официального представителя МВД Беларуси Ольгу Чемоданову.

«За нарушение законодательства о массовых мероприятиях в Минске в отношении 95 человек, в том числе более 30 студентов, составлены протоколы об административном правонарушении», - сказала она.

Она уточнила, что 39 человек останутся в милиции до рассмотрения их дел в суде.

По словам Чемодановой, общая численность участников протестных акций составила по стране 1 сентября около 2,3 тыс. человек, из которых были задержаны за участие в несанкционированных массовых мероприятиях 128 граждан.