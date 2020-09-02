427 из 428 коммунальных школ Киева начали образовательный процесс, сообщил мэр Виталий Кличко.

«Мы тщательно готовились к началу нового учебного года. Изучали, в частности, и опыт других стран. Как вы знаете, та же Дания и Германия восстановили обучение даже в мае - до летних каникул. На днях в учебный процесс вернулись ученики Великобритании и Италии, многих других стран, где ситуация с распространением вируса даже хуже нашей, - сообщил Кличко. - Также Европейское бюро ВОЗ заявил, что полное закрытие средних учебных заведений при пандемии должно быть крайней мерой и только в исключительных случаях. Поэтому, 427 коммунальных учебных заведений столицы начали 1 сентября образовательный процесс. Одна школа пока будет работать на дистанционном обучении из-за заболевания коронавирус среди учителей».

Всего за парты в столице сели почти 300 тыс. школьников. Более 30 тыс. из них - первоклассники.

«Все учебные заведения работают по четкому регламенту и имеют инструкции на случай выявления больного коронавирусом. Всем детям и педагогам каждое утро, перед занятиями, измеряют температуру, а классы в перерывах проветривают. В помещениях осуществляют дезинфекцию. Хочу отметить: все школы обеспечены дезинфекторам и средствами индивидуальной защиты. Город выделил для безопасной работы учебных заведений более 30 млн гривен», - отметил Кличко.