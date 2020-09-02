В Киеве издана книга о жизни известного афонского подвижника преподобного Паисия Святогорца на украинском языке.

Фото: Фейсбук страница благотворительного фонда

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на фейсбук страницу благотворительного фонда «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон», книга «Преподобный Паисий Святогорец» в Украине была переведена и напечатана с разрешения сестер монастыря в честь апостола Иоанна Богослова в Суроти (Греция).

«Книга на греческом языке была составлена сестрами монастыря в Суроти. Этот многолетний труд впервые в Греции вышел сразу после канонизации преподобного Паисия. С тех пор был переведен на несколько языков. На днях книга вышла и на украинском», - говорится в сообщении фонда.

Книга «Преподобный Паисий Святогорец» рассказывает читателю не только о его жизненном пути и подвигах, но и погружает читателя во внутренний мир преподобного старца. Она содержит мало известные факты из его жизни в тех местах, где он подвизался, новые свидетельства тех, кто имел возможность советоваться и переписываться с преподобным Паисием.