также в разделеРелигия
В годовщину трагедии в Беслане православные помолились об упокоении погибших
В интернет сети стартовал проект по изучению церковнославянского языка 10
В УПЦ рассказали, как отличить юродство от глупости 9
Митрополит УПЦ рассказал о том, чему важно научить детей 8
Предстоятель УПЦ принял участие в открытии сессии Верховной Рады Украины 20
Начал работу оргкомитет международного гражданского форума «Люди мира», который инициировал Синод УПЦ 14
В Киевских духовных школах в этом году - 70 выпускников 12
В РПЦ возмущены перформансом на Тернопольщине, где на крыльце захваченного храма депутат призывал к убийству «москалей» и «жидов» 16
Лидер опозиции Черногории заявил о скорой отмене антицерковного закона 11
Митрополит Онуфрий дал совет будущим священникам 21
Управделами УПЦ поздравил с Днем знаний 12
Митрополит УПЦ объяснил, почему необходимо стараться жить по Евангелию 10
В Украине презентовали пособие по религиозным правам 10
В Запорожье УПЦ приглашает всех желающих принять участие в спортивном празднике 10
В Тернопольской области освятили новый храм, построенный вместо захваченного ПЦУ 13
РПЦ обращает в православие коренных жителей Папуа - Новой Гвинеи 14
В Киево-Печерской лавре с 12 по 20 сентября состоится выставка-ярмарка 9
Дочь священника УПЦ, которую сбил на авто пьяный майор, нуждается в помощи 21

В Киеве издана книга о жизни известного афонского подвижника преподобного Паисия Святогорца на украинском языке.

Фото: Фейсбук страница благотворительного фонда

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на фейсбук страницу благотворительного фонда «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон», книга «Преподобный Паисий Святогорец» в Украине была переведена и напечатана с разрешения сестер монастыря в честь апостола Иоанна Богослова в Суроти (Греция). 

«Книга на греческом языке была составлена сестрами монастыря в Суроти. Этот многолетний труд впервые в Греции вышел сразу после канонизации преподобного Паисия. С тех пор был переведен на несколько языков. На днях книга вышла и на украинском», - говорится в сообщении фонда.

Книга «Преподобный Паисий Святогорец» рассказывает читателю не только о его жизненном пути и подвигах, но и погружает читателя во внутренний мир преподобного старца. Она содержит мало известные факты из его жизни в тех местах, где он подвизался, новые свидетельства тех, кто имел возможность советоваться и переписываться с преподобным Паисием.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6
Теги