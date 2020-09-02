Международный фестиваль дерунов в Коростене, запланированный на сентябрь, перенесли на следующий год из-за пандемии COVID-19.

Об этом сообщается на странице Коростень Официальный Информационный в Facebook.

«В связи с ухудшением ситуации по распространению COVID-19 в этом году XII Международный фестиваль дерунов празднуем дома и в кругу друзей», - говорится в сообщении.

Отмечается, что торжественных массовых мероприятий, которые обычно проходили в парке Древлянском, не будет.

XIII фестиваль дерунов планируют провести 11 сентября 2021 года.

По состоянию на 2 сентября в Украине зафиксировано 125 798 случаев заражения коронавирусом, из которых 2495 – за минувшие сутки. Всего с начала пандемии выздоровели 58817 человек, 2656 - умерли.