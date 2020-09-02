также в разделеОбщество
Рада сделала шаг к переходу на электронные трудовые книжки 19
«Кризисное состояние удалось пережить»: Тимошенко сообщила о своем самочувствии 13
В Украине упростят процедуру выхода из самоизоляции 17
Владелец компании-спонсора «Слуги народа» ввозит в Украину запрещенные грузы из Сирии близкой к Путину фирмы 50
В итальянском парламенте показали фильм о Маркиве 10
На напавшего на Стерненко составили админпротокол 28
ЕСПЧ отказался принимать срочные меры в защиту храмов ПЦУ в Крыму 22
Будут судить СБУшника, требовавшего взятку зерном 22
Разведка: Россия за неделю отправила на Донбасс шесть вагонов с боеприпасами 40
Курт Волкер вошел в руководство транспортной компании в Украине 37
В Facebook сообщили о разоблачении проекта российской «фабрики тролей» 26
ВСП не поддержал отстранение одиозных судей ОАСК 20
1 сентября. Картина дня 34
Школьникам на время выборов могут устроить небольшие каникулы 21
У митрополита ПЦУ подтвердили коронавирус 50
В Мариинском дворце будут проводить бесплатные экскурсии для школьников 7
Павел Вовк высказал уверенность, что судьям удастся отстоять независимость судебной системы 10
На Луганщине блокировали масштабную незаконную добычу угля на госшахте 15

Международный фестиваль дерунов в Коростене, запланированный на сентябрь, перенесли на следующий год из-за пандемии COVID-19.

Об этом сообщается на странице Коростень Официальный Информационный в Facebook. 

«В связи с ухудшением ситуации по распространению COVID-19 в этом году XII Международный фестиваль дерунов празднуем дома и в кругу друзей», - говорится в сообщении.

Отмечается, что торжественных массовых мероприятий, которые обычно проходили в парке Древлянском, не будет.

XIII фестиваль дерунов планируют провести 11 сентября 2021 года.

По состоянию на 2 сентября в Украине зафиксировано 125 798 случаев заражения коронавирусом, из которых 2495 – за минувшие сутки. Всего с начала пандемии выздоровели 58817 человек, 2656 - умерли.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги