В Україні через безпекову ситуацію скасовують фестивалі та переносять концерти

Через посилення російських обстрілів та тривалі повітряні тривоги в Україні скасовують або переносять масові культурні заходи. Організатори пояснюють рішення безпековою ситуацією та необхідністю убезпечити відвідувачів, учасників і працівників.

Зокрема, Коростенська міська рада Житомирської області повідомила про скасування щорічного Фестивалю дерунів, який мав відбутися 12 вересня у Древлянському парку.

У міськраді зазначили, що цього року фестиваль проводити не будуть через безпекову ситуацію. Організатори наголосили, що безпека гостей, учасників та мешканців громади є пріоритетом.

Також Міністерство у справах ветеранів повідомило про перенесення на невизначений термін фестивалю ветеранської культури "Коло ветеранів", запланованого на 13 вересня у Києві.

У відомстві пояснили, що рішення ухвалили через безпекову ситуацію у столиці. При цьому фестиваль не скасовано. Нову дату його проведення обіцяють оголосити після того, як обставини дозволять провести захід.

Про перенесення свого концерту в Києві повідомив і Дмитро Шуров, який виступає під сценічним псевдонімом Pianoбой. Концерт перенесли на жовтень.

Артист подякував слухачам за розуміння та зазначив, що рішення пов’язане з безпековою ситуацією та майже безперервними повітряними тривогами у столиці.

Через обстріли переніс свій захід і автор сатиричних п’єс Лесь Подерв’янський. Його концерт із вересня перенесли на листопад.

Крім того, організатори фестивалю Миколи Вінграновського "Вінграновський ART FEST" повідомили, що четвертий фестиваль відбудеться вже у 2027 році.

За словами організаторів, основні події фестивалю мали пройти у Києві, однак нинішня безпекова ситуація не дає змоги провести його у запланованому форматі. Серед причин перенесення вони назвали часті ракетні та безпілотні атаки, а також ризики, пов’язані з можливими перебоями з теплопостачанням та електроенергією в листопаді.

Також у Києві скасували проведення книжкового фестивалю "Книжкова країна", який планували провести у вересні на території ВДНГ. Організатори повідомили, що захід перенесено на весну через безпекову ситуацію у столиці.

За їхніми словами, команда фестивалю готувала програму, книжковий ярмарок та інші активності, однак проведення масштабного заходу наразі неможливе.

Оголошення про скасування або перенесення інших масових заходів також з’являються у різних регіонах України. Йдеться не лише про культурні події, а й про заходи, які передбачають значне скупчення людей.

Нагадаємо, 1 вересня прем’єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що уряд найближчим часом представить рішення щодо організації життя в умовах нових реалій, коли через російські обстріли повітряні тривоги в Україні можуть тривати понад половину доби.