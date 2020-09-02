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Журналист Евгений Плинский опубликовал очередное сенсационное расследование, в котором выяснил схемы, по которым компания ООО «Прайм Органикс» Александра Чулака ввезла в Украину из Сирии 7,5 тысяч тонн фосфатов калия. Плинский выяснил, что ввозимые в Украину удобрения добывает и продает компания «Стройтрансгаз», находящаяся с марта 2019 года под санкциями СНБО Украины.

Примечательно, что этот же владелец фирмы Александр Чулак, в прошлом году выступал спонсором партии «Слуга народа» и перечислил ей 3 млн грн.

Журналист уверен, что ответственность за беспрепятственный пропуск запрещенного груза в Украину лежит на плечах четвертого управления Департамента «К» СБУ, которое обязано отслеживать и пресекать подобные, несанкционированные государством операции.

Подробности в материале автора: 
ForUm

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