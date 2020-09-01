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Высший совет правосудия (ВСП) ходатайство Офиса Генерального прокурора об отстранении главы Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павла Вовка вернул без рассмотрения.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил глава ОАСК.

«Друзья и коллеги, хочу проинформировать о результатах сегодняшнего рассмотрения в Высшем совете правосудия ходатайства Офиса Генпрокурора о моем отстранении. Несмотря на беспрецедентное давление, ВСП объективно подошел к данному вопросу и сделал то, что должен был сделать согласно букве и духу Закона — вернул ходатайство без рассмотрения, поскольку подозрение не было вручено надлежащим образом», — сообщил Вовк.

По его мнению, это не финал данной истории, но «жирная запятая, которая уже позволяет задать некоторые вопросы».

«Почему молчал Верховный Суд, никак не реагируя на беспрецедентное и абсолютно незаконное давление на судебную систему? Как оценивать информационные атаки и вбросы со стороны НАБУ и его легиона бродячих активистов о якобы вручении мне подозрения, розыске и прочем? Кто понесет ответственность? Возможно, лицо, вопреки решения Конституционного Суда считающее себя Директором НАБУ?» — пишет Вовк.

Судья отмечает, что обязательно добьется того, чтобы за каждую фальсификацию, превышение полномочий и незаконное распоряжение в этом деле самопровозглашенные директора и исполнители их грязных поручений ответили в соответствии с Законом.

"Всех благодарю за поддержку. Верю в то, что нам, несмотря ни на что, удастся отстоять независимость судебной системы. А пока с верой в Бога, Закон и Украину возвращаюсь на свое рабочее место», — подытожил Павел Вовк.

 
ForUm

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