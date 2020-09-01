В Украине больше всего в мире населением используются виртуальные активы. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации со ссылкой на данные данным ведущей аналитической блокчейн компании The Chainalysis

Для расчета индекса применения криптоактивов населением использовали критерии:

стоимость пересылаемых краптоактивов в расчете на душу населения;

остатки криптоактивов на адресах (кошельках) по интернет пользователям (Украина);

Р2Р объем транзакций, рассчитанный по паритету покупательной способности;

объем розничных транзакций (<10000 $), рассчитанный по паритету покупательной способности.

При этом в Минцифры отметили, что Украина имеет такие высокие показатели на рынке виртуальных активов благодаря тому, что наше сообщество блокчейн разработчиков одно из крупнейших в мире (топ-3) и в Украине значительное криптокомюнити.

Также в Украине высокий уровень цифровой осведомленности населения (входим в ТОП-5 по безналичным платежам в мире), имеем качественный образовательный интеллектуальный базис.

Значительное количество мелкого предпринимательства занимается посредничеством на международных маркетплейсах, где использует виртуальные активы для расчетов

виртуальные активы, которые стали удобными для использования украинцами, потому что мы имеем ряд ограничений в более традиционных сферах (отсутствует фондовый рынок, ограниченный доступ к мировому рынку капиталов, при этом вход в рынок недвижимости высокий).

Также подчеркивается, что в нашей стране есть ограничения законодательства и банковской системы по международным переводам.

«Рынок виртуальных активов в Украине достаточно развит и имеет значительные обороты даже в мировом масштабе, но его большая часть сосредоточена в серой зоне, что создает потенциальные риски как для государства, так и для бизнеса и пользователей. Поэтому Минцифры продолжает создавать правовое поле для регулирования рынка виртуальных активов в Украине и надеемся, что в сентябре профильный законопроект «О виртуальных активах» будет рассматриваться парламентом», – подчеркнули в министерстве.