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Верховная Рада приняла закон, которым регулируются поставки электроэнергии для ОСМД, сообщает пресс-служба ВР.

За соответствующий проект закона № 2098 проголосовали 276 народных депутатов.

Закон «О внесении изменений в заключительные и переходные положения Закона Украины «О рынке электрической энергии» о поставках электрической энергии для обеспечения функционирования общего имущества многоквартирного жилого дома» направлен на ликвидацию правовой коллизии по поставкам электроэнергии для ОСМД. Она заключается в том, что согласно действующему законодательству, электричество для ОСМД не подпадает под определение «бытовой потребитель».

Так, законом, в частности, предусмотрено, что электрическая энергия, приобретаемая у поставщика универсальных услуг потребляется: в многоквартирных жилых домах на технические цели (работу индивидуальных тепловых пунктов, котельных, лифтов, насосов и замковопереговорных устройств, принадлежащих владельцам квартир многоквартирного дома на праве общей собственности) и освещение дворов, ступеней и номерных знаков; в дачных и дачно-строительных кооперативах, садовых обществах, гаражностроительних кооперативах на технические цели (работу насосов) и освещение территории; юридическими лицами, являющимися собственниками (балансодержателями) имущества, используемого для компактного поселения внутренне перемещенных лиц (городков из сборных модулей, общежитий, оздоровительных лагерей, домов отдыха, санаториев, пансионатов, гостиниц и т.д.), в части удовлетворения собственных бытовых нужд внутренне перемещенных лиц; религиозными организациями в части потребления электрической энергии на коммунально-бытовые нужды, которое оплачивается по ценам, по которым поставщик универсальных услуг осуществляет поставки электрической энергии бытовым потребителям.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.
ForUm

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