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Объединение совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) изменяет психологию жителей домов, то есть становиться хозяевами, которые сами решают свое будущее и своего дома.

Об этом заявила руководитель «Первой Муниципальной Школы ОСМД» (Киев), кандидат в депутаты Киевского городского совета от Соломенского района Ирина Головатенко в гостях в студии IDEALIST.media.

В частности, она отметила - наличие понимания того, что житель дома объединяется со своим соседом в одну общину ОСМД, создает уверенность, что именно в многоквартирном доме и рядом с ним «вы как хозяева не позволите сделать или поставить что-то, что не нравится вам как владельцам».

При этом, Головатенко сказала, что с землей, на которой стоит многоквартирный дом, ситуация очень сложная, поскольку в законодательстве не все идеально прописано и владельцы квартир на сегодняшний день не имеют права на землю, на которой стоит дом. «И это еще один из мифов, когда люди живут в старом жилом фонде и уверены, что вскоре эти дома разрушат, в частности, когда речь идет о хрущевке, и на этом месте будет сад», - сказала она.

«Если община объединена, то вряд ли между вашими домами может появиться большая многоэтажка, потому что люди, поддерживая друг друга, точно пойдут защищать свое. И в данном случае, под своим мы понимаем не просто квартиру, которая находится за дверью вашего жилья, а это уже и дом, это возможно скамейки, поставленные за ваши деньги, высаженные цветы или деревья, и это детские площадки в которые вы уложились или возможно ваши соседи», - сказала Головатенко.

Кандидат в депутаты призывает всех киевлян интересоваться новшествами и участвовать в делах объединенной общины. «Я абсолютно уверена, что тогда мы будем защищать не только наши дома, но даже наши улицы, наши города, а также всю Украину. Поэтому ОСМД - это изменение психологии советской, когда нам что-то кто-то должен, на психологию хозяина, - я хозяин, я имею право и обязательства, и я сам решаю как мне дальше жить», - констатирует Головатенко.

В то же время, кандидат в депутаты решила развенчать мифы, которые ощутимо мешают жить.

В частности, первый миф о том, что ЖЭК нам что-то должен, поскольку у многих людей восприятие этого учреждения является еще советским, что якобы ЖЭК должен заботиться о домах. По ее словам, в 2016 году фактически ЖЭКи в советском понимании фактически были отменены, так как были изменены их функции. «Раньше они удерживали наш дом, то есть фактически были хозяйственниками, а теперь они предоставляют услугу по управлению (функция удержания изменена на функцию управления)», - сказала она.

Еще одним мифом Головатенко назвала утверждение, что квартира находится в нашей собственности, а дом - в коммунальной. «Такого уж точно нет, и следует понимать, что мое - это не только то, что за дверью моей квартиры внутри. Мое - это и внешние трубы, межквартирные переходы, и лифт, крыша, и подвал», - сказала она.

В этой связи важность ОСМД заключается в том, что объединенная община организованно управляет своим домом.
ForUm

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