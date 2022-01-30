В Украине жителей многоэтажек ждут новые правила - органы местной власти будут обязаны объявить и провести конкурс по назначению управляющего во всех многоквартирных домах.

Как передает "Хвиля", об этом говорится в законопроекте, принято Верховной Радой в первом чтении.

Так, исходя из законопроекта № 6103 о внесении изменений в закон "О жилищно-коммунальных услугах", создать ОСМД нужно не позже 1 марта 2022 года.

При этом право выбирать форму управления домом и создавать ОСМД остается за жителями еще с 2015 года.

Кроме того, в объяснительной записке к документу говорится, что сознание совладельцев за шесть лет с момента принятия закона остается критически низким.

"В большинстве многоквартирных домов совладельцы занимают пассивную позицию – в почти трети сейчас не созданы ОСМД, не избраны управители", – говорится в записке.