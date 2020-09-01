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Сегодня, 1 сентября, в украинские школы пошли более 428 тысяч первоклассников.

«Слуга народа» решила исключить нардепа Гео Лероса из фракции. Ранее сегодня на заседании парламента Лерос обвинил президента Владимира Зеленского в нарушении обещаний, а руководителя Офиса президента – в злоупотреблении властью и работе на спецслужбы России. Позже стало известно, что в «Слуге народа» собирают голоса за исключение Лероса из фракции.

 

По данным Центра общественного здоровья, на 1 сентября в Украине зафиксировано 2088 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует, что в Украине в конце сентября ежедневно будут выявлять до 3 тысяч новых больных COVID-19. 

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отмечает, что в парламенте нет поддержки заявлений первого зампредседателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина по Донбассу. 

На сайте президента зарегистрирована петиция об отстранении Фокина  с должности представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Следователи Управления Службы безопасности Украины в Житомирской области начали уголовное производство по факту подрыва железнодорожного пути, по которому двигался грузовой поезд сообщением Барбары-Коростень.

С сегодняшнего дня, 1 сентября, в Украине повысились минимальная зарплата и минимальная пенсия.

В Вооруженных силах Украины состоялись изменения в эмблемах на ворот и беретных знаках военнослужащих.
ForUm

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