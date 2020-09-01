По данным Центра общественного здоровья, на 1 сентября в Украине зафиксировано 2088 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Всего в Украине зафиксировано 123 303 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 2605 летальных, 57802 пациентавыздоровели. Проведено 1506655 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 688 пациентов.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 4044 случая;
Волынская область - 5523 случая;
Днепропетровская область - 2398 случаев;
Донецкая область - 1448 случаев;
Житомирская область - 3382 случая;
Закарпатская область - 7600 случаев;
Запорожская область - 1627 случаев;
Ивано-Франковская область - 9348 случаев;
Кировоградская область - 816 случаев;
Киев - 13546 случаев;
Киевская область - 5755 случаев;
Львовская область - 14 703 случая;
Луганская область - 320 случаев;
Николаевская область - 1284 случая;
Одесская область - 7494 случая;
Полтавская область - 808 случаев;
Ривненская область - 9269 случаев;
Сумская область - 1532 случая;
Тернопольская область - 6194 случая;
Харьковская область - 9338 случаев;
Херсонская область - 400 случаев;
Хмельницкая область - 2519 случаев;
Черновицкая область - 10 420 случаев;
Черкасская область - 1594 случая;
Черниговская область - 1941 случай.
Напомним, по состоянию на 31 августа в Украине было зафиксировано 121 215 случаев COVID-19, за последние сутки – 2141.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время