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По данным Центра общественного здоровья, на 1 сентября в Украине зафиксировано 2088 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Всего в Украине зафиксировано 123 303 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 2605 летальных, 57802 пациентавыздоровели. Проведено 1506655 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 688 пациентов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

 Винницкая область - 4044 случая;

 Волынская область - 5523 случая;

 Днепропетровская область - 2398 случаев;

 Донецкая область - 1448 случаев;

 Житомирская область - 3382 случая;

 Закарпатская область - 7600 случаев;

 Запорожская область - 1627 случаев;

 Ивано-Франковская область - 9348 случаев;

 Кировоградская область - 816 случаев;

Киев - 13546 случаев;

 Киевская область - 5755 случаев;

 Львовская область - 14 703 случая;

 Луганская область - 320 случаев;

 Николаевская область - 1284 случая;

 Одесская область - 7494 случая;

 Полтавская область - 808 случаев;

 Ривненская область - 9269 случаев;

 Сумская область - 1532 случая;

 Тернопольская область - 6194 случая;

 Харьковская область - 9338 случаев;

 Херсонская область - 400 случаев;

 Хмельницкая область - 2519 случаев;

 Черновицкая область - 10 420 случаев;

 Черкасская область - 1594 случая;

 Черниговская область - 1941 случай.

Напомним, по состоянию на 31 августа в Украине было зафиксировано 121 215 случаев COVID-19, за последние сутки – 2141.
ForUm

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