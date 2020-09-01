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На сайте президента зарегистрирована петиция об отстранении Витольда Фокина с должности представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Она набрала уже более 9 тысяч голосов.

«Требуем уволить с должности члена Трехсторонней контактной группы по Донбассу Витольда Фокина в связи с откровенными антиукраинскими заявлениями. В своем заявлении Фокин отметил относительно террористических «ДНР» и «ЛНР», что «нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше – всего Донбасса», - напомнил автор Андрей Смолий.

Он отметил, что фактически представитель Украины в ТКГ повторил все российские нарративы по «особому порядку самоуправления», по «амнистии», а главное, по особому статусу для всей территории Донецкой и Луганской областей, часть из которой является контролируемой Украиной, «а это, соответственно, сдача территории нашего государства».

«Фокин фактически предложил проводить выборы уже сейчас, когда не обеспечены все соответствующие условия для этого, а это прямая угроза легитимизации террористических республик», - подчеркнул автор.

Напомним, заместитель главы украинской делегации на Трехсторонней контактной группе по Донбассу, первый премьер-министр независимой Украины Витольд Фокин в интервью изданию «Страна» заявил: «Сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизни бойцов и командиров, моя позиция - нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше - всего Донбасса».  

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что высказывания Фокина о всеобщей амнистии и особом статусе для всего Донбасса не отвечают национальным интересам.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что отдельные комментарии, прозвучавшие в интервью заместителя руководителя украинской делегации в минской Трехсторонний контактной группе Витольда Фокина, не отражают официальной позиции Украины.
ForUm

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