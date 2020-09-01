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Премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует, что в Украине в конце сентября ежедневно будут выявлять до 3 тысяч новых больных COVID-19. Об этом Шмыгаль сказал сегодня в эфире программы «Сніданок з 1+1», передает УНИАН.

«Сегодня у нас от 2 тыс. до 2,5 тыс. больных ежедневно, по прогнозам, к концу сентября - началу октября эта цифра вырастет до 3 тыс. заболевших ежедневно», - отметил Шмыгаль. По его словам, из-за этого загруженность больничных коек в стране составит 80%.

Напомним, по состоянию на 1 сентября в Украине зафиксировано 2088 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

 

 
ForUm

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