Премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует, что в Украине в конце сентября ежедневно будут выявлять до 3 тысяч новых больных COVID-19. Об этом Шмыгаль сказал сегодня в эфире программы «Сніданок з 1+1», передает УНИАН.

«Сегодня у нас от 2 тыс. до 2,5 тыс. больных ежедневно, по прогнозам, к концу сентября - началу октября эта цифра вырастет до 3 тыс. заболевших ежедневно», - отметил Шмыгаль. По его словам, из-за этого загруженность больничных коек в стране составит 80%.

Напомним, по состоянию на 1 сентября в Украине зафиксировано 2088 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.