В Вооруженных силах Украины состоялись изменения в эмблемах на ворот и беретных знаках военнослужащих, сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, зубчатка, как эмблема, обозначавшая принадлежность к высшему офицерскому составу, исчезла с генеральских погон, но она не исчезла с униформы. Она вернулась на свое историческое место, а именно на воротник и должна обозначать принадлежность к высшему офицерскому составу.

Наряду с высшим офицерским составом новые эмблемы получили еще ряд войск и служб.

Эмблема войск связи, специалистов автоматизированных систем управления, защиты информации и кибербезопасности получила определенные изменения. Центральный медальон с изображением буквы «і» было заменено на стилизованное изображение электрической искры.

Для десантно-штурмовой войск внедрена эмблема на воротник, в миниатюре повторяющая изображение беретного знака – окрыленный парашют, на который наложен пламенный меч.

Изменились эмблемы медицинской службы и ветеринарной медицины, их внешний вид нес изображение «звезды жизни», на которую наложен жезл Эскулапа, который обвивает змея. Для медицинской службы знак выполнялся из золота, а для ветеринарной - в серебре. Во всем мире изображение «звезды жизни» является символом оказания первичной медицинской помощи, не в полной мере отражает суть деятельности медицинской службы, ведь военные медики не только занимаются оказанием первой медицинской помощи, но и осуществляют лечение и реабилитацию военнослужащих. Именно поэтому «звезда жизни» была заменена жезлом Эскулапа, который обвивает змея. Этот знак является общепринятым символом медицины и указывает на наследственность милитаристских традиций украинского войска времен борьбы за независимость 1917-1921 годов. Подобный знак был введен для обозначения санитарных старшин в 1918 году.

Учитывая существенную разницу в задачах, возлагаемых на медицинскую и ветеринарную службы, было принято решение об отходе от советской традиции выполнять единственный знак для медиков и ветеринаров в золоте и серебре соответственно, и заменено серебряную «звезду жизни» на изображение извивающейся змеи, которая была введена для ветеринарных старшин 1918 наряду с эмблемой военных медиков.

Изменилась и эмблема частей радиоэлектронной борьбы, и радиоэлектронной разведки. С предложением о внесении изменений выступили именно представители этой специальности. Во-первых, эмблема оказалась мало читаемой, а во-вторых, несла черты присущие символике, используемой части РЭБ российских оккупационных войск. В качестве новой эмблемы предложен контурный щит, на который скосом наложена стилизованная молния.

Эмблема на воротник Военной службы правопорядка претерпела лишь косметические изменения: поле ее выполнено прорезным, впрочем оно изготавливаться из желтого металла. Это сделано с целью унификации, ведь пуговицы и звезды на униформе Военной службы правопорядка также выполнены в этих цветах.

Кроме замены существующих эмблем, введены еще четыре новых: для специальностей, которые не получили собственных эмблем в «Правилах ношения военной формы одежды» в 2017 году.

Эмблема военной-топографической службы, разработанная военной геральдической службой Генерального штаба Вооруженных сил Украины в 2003 году, оказалась довольно удачной, поэтому ее было решено оставить без изменений.

Впервые в истории украинского войска введена отдельная эмблема для армейской авиации. В Соединенных Штатах существует поговорка: «Армейская авиация это длинная рука пехоты». Под длинной рукой пехоты имеется в виду копье, что дает возможность воину наносить поражения врагу на расстоянии. Именно поэтому эмблема армейской авиации выполнен в виде окрыленного острие копья.

Морские пехотинцы получили эмблему в виде меча Сагайдачного и скрещенных ружей, наложенных на стилизованный якорь.

Уже после утверждения «Правил ношения военной формы одежды» в 2017 году Министерству обороны было подчинено Государственную специальную службу транспорта Украины. Учитывая специфику деятельности службы, направленной на поддержание и восстановление объектов транспортной системы, в качестве эмблемы, избрано «колесо Меркурия», наложенного на понтонный якорь, что должно было отражать и указывать на возможность установления железнодорожных переправ через водные преграды. Кстати подобный знак на воротник был изображен в проект 1919 года в качестве эмблемы министерства путей УНР, что также указывает на историческую наследственность службы.

Также изменились некоторые беретные знаки. Так, изменился беретный знак радиотехнических войск и войск связи. Вместо знака в виде круга, в центре которого находился круглый медальон с изображением буквы «і» c шесть. стилизованнымы молниями, ​​разработан беретный знак, который представляет собой форму круга, в центре которого расположено рельефное изображение индикатора кругового обзора с крестообразным расположенными изображениями орбит и четырьмя молниями по диагонали.

Как и в случае с эмблемами Военной службы правопорядка, беретный знак военных правоохранителей тоже выполнен прорезной.

Морские пехотинцы, наконец, получили беретный знак, выполненный, в единой стилистике с другими подобными наградами. До этого ими использовался беретный знак, определенный для подразделений специальных операций ВМС. Несмотря на то, что в обоих эмблемах использованы те же элементы: окрыленный меч наложен на якорь своим внешним видом выбивался из общей стилистики беретных знаков [слайд 14].

По той же причине беретный знак Государственной специальной службы транспорта Украины, центральный элемент которого повторяет эмблему на воротник, вписано в круг.

Указанные изменения устранили ряд пробелов в порядке ношения военной формы одежды и сделали ее более привлекательной и практичной.