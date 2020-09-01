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Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отмечает, что в парламенте нет поддержки заявлений первого зампредседателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина по Донбассу. Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова» в понедельник вечером, сообщает УНИАН.

Отвечая на вопрос относительно недавних высказываний по Донбассу главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука и его первого Витольда Фокина, спикер выразил мнение, что «бросаться такими высказываниями, по меньшей мере, опасно для государства».

«Если мы говорим о позиции президента... Мы увидели позицию и Офиса президента, и руководителя Офиса президента, что это личная позиция Витольда Фокина. И я считаю, что это абсолютно правильное заявление, и оно отвечает, в первую очередь, интересам государства», - сказал Разумков.

Говоря о парламенте, он подчеркнул: «в отношении представителей парламента, которые работают в Верховной Раде Украины, наших с вами коллег, - я не видел ни от одного из них заявлений, которые бы поддерживали позицию Фокина. И я доволен, что этого не произошло».

Напомним, заместитель главы украинской делегации на Трехсторонней контактной группе по Донбассу, первый премьер-министр независимой Украины Витольд Фокин в интервью изданию «Страна» заявил: «Сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизни бойцов и командиров, моя позиция - нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше - всего Донбасса».  

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что высказывания Фокина о всеобщей амнистии и особом статусе для всего Донбасса не отвечают национальным интересам.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что отдельные комментарии, прозвучавшие в интервью заместителя руководителя украинской делегации в минской Трехсторонний контактной группе Витольда Фокина, не отражают официальной позиции Украины.

 
ForUm

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