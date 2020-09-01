Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства снова снизило прогноз урожая зерновых в Украине на 2020 год до 68 миллионов тонн с 70 миллионов тонн из-за недобора по кукурузе. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра Тарас Высоцкий.

«В Украине продолжаются аномально высокие температуры и засуха. В результате существенно снижается урожайность кукурузы. На данный момент ожидаем валовой сбор кукурузы 33 миллиона тонн и 68 миллионов тонн зерновых в целом», - написал он.

Также министерство ожидает урожай подсолнечника в 2020 году на уровне 14 миллионов тонн.

Ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины скорректировало прогнозируемое производство зерновых по всем категориям хозяйств урожая 2020 в сторону уменьшения - с 72,1 млн тонн до около 70 млн тонн.