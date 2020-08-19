Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины скорректировало прогнозируемое производство зерновых по всем категориям хозяйств урожая 2020 в сторону уменьшения - с 72,1 млн тонн до около 70 млн тонн. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Погодные условия последних недель вызвали или потерю потенциального урожая кукурузы, или существенное его снижение. Если осенние погодные условия будут благоприятными, урожай кукурузы предполагается на уровне 35 млн тонн, а общий урожай зерна - на уровне 70 млн тонн», - прокомментировал замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий.

Крупнейшие по площади потери потенциального урожая кукурузы получили Черкасская (133,8 тыс. га), Одесская (33,5 тыс. га) и Кировоградская (21,3 тыс. га) области. Вместе с тем, существенное снижение урожайности наблюдается в Черкасской (234 тыс. га), Кировоградской (146,7 тыс. га) и Полтавской (120,5 тыс. га) областях. В общем, по всей территории Украины ориентировочные потери по кукурузе могут составить около 2 млн тонн.

Так, прогноз урожая кукурузы с 37 млн ​​тонн снижен до 35 млн тонн, следовательно обновленный прогноз урожая-2020 составляет 70 млн тонн.

Напомним, на этой неделе между Минэкономики и участниками зернового рынка согласовано предельные объемы экспорта зерна на 2020/21 МГ – 17,5 млн тонн пшеницы и 1 тыс. тонн ржи.