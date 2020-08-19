также в разделеЭкономика
Кабмин отменил спецобязательства для Нафтогаза по продаже газа населению 39
НАБУ говорит, что вернуло государству 1,5 миллиарда 36
План доходов госбюджета не выполнен на 38 миллиардов 18
Против продажи подали гостиницы «Днепр» подали 4 одинаковых иска 15
В Минэкономики согласовали предельные объемы экспорта пшеницы 13
Украина снова ввела пошлины на уголь и топливо из РФ 45
Нацбанк выделил 14 банкам почти 5 миллиардов рефинансирования 16
Глава НБУ уверяет, что «печатный станок» запускать не будут 13
Нацбанк сохранит плавающий курс гривни 10
Глава НБУ надеется получить второй транш МВФ в этом году 9
Президент ветировал закон о валютной ипотеке 49
В Украине увеличилась средняя зарплата 104
Министр финансов не видит предпосылок для «доллара по 30» 27
Зеленский подписал закон о сельхозкооперации 18
Ощадбанк выиграл суд у Сбербанка России за торговую марку 34
Украине прогнозируют дефицит и подорожание гречки 21
Инфляция в Украине в годовом измерении осталась на уровне 2,4% 20
Шмыгаль рассказал, как на Донбассе будут работать «свободные экономические зоны» 208

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины скорректировало прогнозируемое производство зерновых по всем категориям хозяйств урожая 2020 в сторону уменьшения - с 72,1 млн тонн до около 70 млн тонн. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Погодные условия последних недель вызвали или потерю потенциального урожая кукурузы, или существенное его снижение. Если осенние погодные условия будут благоприятными, урожай кукурузы предполагается на уровне 35 млн тонн, а общий урожай зерна - на уровне 70 млн тонн», - прокомментировал замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий.

Крупнейшие по площади потери потенциального урожая кукурузы получили Черкасская (133,8 тыс. га), Одесская (33,5 тыс. га) и Кировоградская (21,3 тыс. га) области. Вместе с тем, существенное снижение урожайности наблюдается в Черкасской (234 тыс. га), Кировоградской (146,7 тыс. га) и Полтавской (120,5 тыс. га) областях. В общем, по всей территории Украины ориентировочные потери по кукурузе могут составить около 2 млн тонн.

Так, прогноз урожая кукурузы с 37 млн ​​тонн снижен до 35 млн тонн, следовательно обновленный прогноз урожая-2020 составляет 70 млн тонн.

Напомним, на этой неделе между Минэкономики и участниками зернового рынка согласовано предельные объемы экспорта зерна на 2020/21 МГ – 17,5 млн тонн пшеницы и 1 тыс. тонн ржи.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

20
Теги