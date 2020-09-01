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Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков открыл четвертую сессию Верховной Рады девятого созыва, сообщает пресс-служба ВР.

В зале зарегистрировались 299 народных депутатов.

В сессионном зале прозвучал Государственный Гимн Украины.

Разумков открыл утреннее заседание Верховной Рады

Председатель Верховной Рады Украины поздравил педагогов, учащихся, студентов, родителей с Днем знаний. «Все, что мы делаем в этом зале - мы делаем для детей», - сказал он и призвал народных депутатов руководствоваться этим в своей работе.

Разумков выступил с трибуны Верховной Рады, очертив вызовы и задачи, которые стоят перед парламентом в ходе нового политического сезона, среди которых пандемия, связанная с коронавирусом, принятие бюджета на следующий год и выборы в местные органы власти.

Верховная Рада 323 голосами утвердила график своей работы на эту неделю:

сегодня - работа с 12:00 до 15:00 без перерыва;

в среду - работа по обычному графику - с 10:00 до 14:00, перерыв с 12:00 до 12:30;

в четверг - работа в сессионном зале с 10:00 до 12:00, с 12:00 до 12:30 - перерыв, дальше работа до 15:00;

в пятницу - в 10:00 час вопросов к правительству, работа в сессионном зале до 13:00, далее по 30 минут на объявление запросов народных депутатов и разное.

Народные депутаты выступают с объявлениями, заявлениями, сообщениями, предложениями от депутатских фракций и групп.
ForUm

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