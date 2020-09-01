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Премьер-министр Денис Шмыгаль прокомментировал закрытие Украиной своей границы для иностранных граждан. В эфире «Сніданку з 1+1» премьер пояснил, что подобное решение для Европы не является новым - аналогично поступают и другие страны, сообщает УНИАН.

«Это остановка импорта коронавируса в Украину. Мы боремся внутри страны с расторжением цепочек на локальных уровнях, но огромное количество людей, которые к нам приезжают, не придерживаются карантинных требований. Поэтому одна из мер адаптивного карантина - это закрытие границ на въезд большого количества иностранцев для того, чтобы остановить эту цепочку», - объяснил Шмыгаль недавнее решение Кабмина.

По его словам, у Кабмина было два варианта - тотальный карантин либо соблюдение людьми установленных ограничений.

Отвечая на вопрос, почему въезд для иностранцев ограничили именно сейчас, а не месяц назад, Шмыгаль сказал, что это связано с ростом числа заболевших коронавирусом.

Он также уточнил, когда могут открыть въезд в Украину для иностранцев. «Когда начнется спад, когда мы пройдем пик заболеваемости. Когда мы получим хотя бы в течение двух недель спад заболеваемости, тогда можно принимать решение об ослаблении карантина», - сказал Шмыгаль, добавив, что речь идет о любых цифрах уменьшения прироста заболеваемости.

Говоря о главной идее закрытия границы, премьер объяснил, что она заключается в контроле органов или организаций, которые приглашают иностранцев. «Чтобы они делали тесты и так далее. Стоит вопрос взять на контроль всех иностранцев», - сказал глава Кабмина.

Он также заверил, что никаких убытков закрытия границ нет.  «По состоянию на 31 августа 21 тысяч иностранцев заехали в Украину со времени закрытия. За каждым из этих людей, которые въехали, есть кто-то ответственный. Или бизнес, или дипломаты, или учебные заведения», - рассказал он.

Напомним, 26 августа Кабинет Министров продлил адаптивный карантин в Украине до 1 ноября 2020 года.

27 августа Кабинет Министров принял решение об ограничении на въезд иностранных граждан на территорию Украины с 00:00 часов 28 августа до 00:00 часов 28 сентября.  
ForUm

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