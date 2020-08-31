Министерство образования и науки не получило никаких расходов из Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19.

Об этом сказал в. и. о. министра Сергей Шкарлет на брифинге относительно начала нового 2020/2021 учебного года, сообщает Укринформ.

«Из COVID ничего не было выделено, заявка наша есть на 2 с чем-то миллиарда, но пока ничего не было выделено. Возможно, в октябре будет, когда будет перераспределение. Фонд COVID сегодня пуст, там нет ни копейки», - сказал Шкарлет, отвечая на вопрос, сколько денег выделено из Фонда борьбы с COVID-19 именно на безопасность педагогов.

Он рассказал, что МОН подало бюджетное предложение относительно расходов на санитарную защиту педагогов на следующий год. «Мы предусмотрели на следующий год, по крайней мере, подали бюджетное предложение на новую субвенцию в отношении санитарной защиты, это где-то 13,3 млрд», - сказал в.и.о. министра.

Ранее проректор Киевского университета им. Бориса Гринченко, министр образования и науки Украины 2016-2019 гг., кандидат педагогических наук Лилия Гриневич рассказала, что из бюджета Министерства образования и науки изъяли более 4,9 млрд грн в Фонд борьбы с COVID-19.