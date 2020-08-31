Президент Владимир Зеленский вручил государственные награды, присвоенные за значительный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП, на торжественной церемонии, проходившей во дворе резиденции президента Украины в Мариинском дворце, награды получили военные, медики, дипломаты, учителя, деятели культуры и искусства, спорта, науки и образования, представители религиозных организаций, юристы, правозащитники и др.

Глава государства отметил, что лучших граждан, которые прославляют Украину, ранее обычно награждали посмертно со словами «Это был ...» или «Это была ...».

«Я смотрел на эти церемонии награждения, и мне казалось, что это очень несправедливо. Потому что мы вспоминаем о людях, которые действительно прославляют нашу страну, - это наши военные, защищают наши границы, наши ученые, медики, учителя, работники культуры, искусства - мы всегда вспоминаем о них, когда их уже, к сожалению, с нами нет. Поэтому я сегодня хочу от души наградить и поблагодарить вас за то, что вы с нами есть, а не за то, что вы с нами были», - заявил Зеленский.

Так, президент вручил орден князя Ярослава Мудрого V степени ветерану спорта, чемпиону и двукратному призеру Олимпийских игр, многократному чемпиону мира и Европы по фехтованию, директору ДЮСШ «Динамовец» Григорию Криссу и директору Национального института стратегических исследований Александру Литвиненко.

Орден «За заслуги» I степени Владимир Зеленский вручил ректору Киевского национального университета строительства и архитектуры Петру Куликову, орден «За заслуги» II степени - президенту общества «Таврийские игры» Николаю Баграеву, председателю общественной организации «Ассоциация евреев - бывших узников гетто и нацистских концлагерей» Борису Забарко, митрополиту Симферопольскому и Крымскому Клименту (Павлу Кущу).

Орденом «За заслуги» III степени награждены правозащитник, заместитель генерального директора Украинского института Алим Алиев, ректор Сумского государственного университета Анатолий Васильев, консул Генерального консульства Украины в Стамбуле Александр Димчев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Такаши Кура, председатель ОО «Крымская семья» Анифе Куртсеитова, театральный режиссер, драматург Владислав Троицкий и другие.

Также президент вручил орден Богдана Хмельницкого II степени генерал-майору Сергею Кривоносу, орден княгини Ольги I степени - генеральному директору Национальной парламентской библиотеки Украины Тамаре Вылегжаниной, орден княгини Ольги II степени - директору Музея космонавтики имени Сергея Королева Житомирского областного совета Ирине Дячук, артистке и певице Нине Матвиенко и другим.

Президент также присвоил почетное звание «Заслуженный артист Украины» вокалисту группы «Без обмежень» Сергею Танчинцу. Звание «Заслуженный журналист Украины» присвоено автору и ведущему программы «Мир наизнанку» Дмитрию Комарову.

Кроме того, Зеленский присвоил почетные звания «Заслуженный учитель Украины», «Заслуженный врач Украины», «Заслуженный деятель науки и техники Украины», «Заслуженный энергетик Украины», «Заслуженный машиностроитель Украины», «Заслуженный металлург Украины», «Заслуженный мастер народного творчества Украины», «Заслуженный работник культуры Украины», «Заслуженный работник образования Украины», «Заслуженный работник здравоохранения Украины» и «Заслуженный работник социальной сферы Украины».

Зеленский также присвоил воинские звания: генерал-полковника - командующему Национальной гвардией Украины Николаю Балану, генерал-майора - заместителю председателя СБУ Сергею Андрущенку, генерал-майора - начальнику Управления государственной охраны Украины Сергею Рудю. Специальное звание генерал-полковника Службы гражданской защиты присвоено председателю ДСНС Николаю Чечеткину, генерала полиции второго ранга - председателю Национальной полиции Украины Игорю Клименко.