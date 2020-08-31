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Служба безопасности Украины предупредила заказное убийство киевского ІТ-коммерсанта и задержала заказчика, сообщил пресс-центр ведомства.

Оперативники спецслужбы установили, что житель Киева подыскивает киллера для убийства бизнес-партнера. Заказчик имел конфликт с потерпевшим из-за совместных сделок в известной компании, которая занимается криптовалютой и имеет некоторые признаки так называемой «финансовой пирамиды». Жизнь партнера злоумышленник оценил в пять тысяч долларов США.

Правоохранители провели в Голосеевском районе Киева имитацию исчезновение, а затем убийство жертвы, после чего сообщили о его выполнении.

Сотрудники СБУ задержали заказчика в Одессе согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины сразу после передачи «киллеру» второй части вознаграждения и его фотоотчета о выполнении убийства.

В рамках начатого уголовного производства злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 (убийство по заказу) Уголовного кодекса Украины. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Продолжаются неотложные следственные действия.

Разоблачение и задержание организатора убийства проводилось совместно со следователями СУ ГУ Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области.

 
ForUm

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