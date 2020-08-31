Средняя месячная температура в сентябре 2020 в Украине предполагается 14-19 ° тепла (в горах 11-12 ° тепла), что на 1-2 ° выше средних многолетних значений, сообщает Гидрометцентр.

Месячное количество осадков ожидается 35-72 мм, в Карпатах до 107 мм, что в пределах средних многолетних значений.

«Сентябрь – переходный месяц от лета к осени, которому свойственно общее снижение температуры, ослабление грозовой деятельности. В течение сентября, кроме большинства южных областей и Крыма, происходит переход средней суточной температуры через 15 градусов в сторону понижения, что означает начало осени», – говорится в сообщении.

Абсолютный максимум температуры воздуха составляет 30-39 градусов тепла, в горных районах – 22-29 градусов.

Абсолютный минимум – -1-8 градусов мороза, а на юге местами 0+4 градусов тепла. Заморозки в воздухе ожидаются во второй и третьей декадах, в горных районах и местами в северных и центральных областях – в первой декаде.