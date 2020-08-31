Власти Беларуси будет предлагать народу перемены, которые будут двигать общество вперед.

Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко во время рабочей встречи с председателем Верховного суда Валентином Сукало, передает БелТА.

«Возврат, как некоторые говорят, к Конституции 1994 года – мы с вами это не просто прошли или прожили, а впитали в себя. Мы видели, что тогда творилось. Возврат назад - это, наверное, не есть движение. Это есть перемены, но это не движение вперед. Хотелось бы, чтобы эти перемены двигали наше общество вперед. На таких переменах мы будем настаивать, и предлагать нашему народу такие изменения», - сообщил он.

Лукашенко отметил, что сейчас в Беларуси специалисты, в том числе судьи Конституционного суда, работают над изменениями в главный закон страны. Затем проект обновленной Конституции будет вынесен на общественное обсуждение.

«Чтобы покрутили, высказали свое мнение, что им нравится, не нравится, свои соображения. Но при этом хочу сказать особо рьяным, которые гвалтом кричат за перемены: они должны понимать, что у каждого взрослого человека при голосовании за тот или иной вопрос на референдуме по Конституции есть один голос - и у крестьян, и у рабочих, учителей, врачей, специалистов, и у тех, кто достиг 18-летнего возраста и сегодня бродит по улицам спокойного, чистого, уютного Минска», - заявил он.

При этом он заметил, что голос несовершеннолетних граждан страны, которых также немало на митингах, учитываться не может, хотя они и могут высказывать свое мнение.

В Беларуси продолжаются протесты против фальсификации результатов прошедших 9 августа президентских выборов, на которых, по официальным данным, Александр Лукашенко, руководящий страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%.

Силовики жестоко разгоняли протестующих, применяя резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. С начала протестов были задержаны более 6,7 тыс. человек. В больницу попали по меньшей мере 250 человек. Белорусские правозащитники сообщили о не менее пяти погибших во время протестов.

Евросоюз не признал результаты президентских выборов в Беларуси и решил ввести персональные целевые санкции против белорусских чиновников, причастных к насилию и фальсификации.