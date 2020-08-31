также в разделеОбщество
Венгрия вводит дополнительные ограничения въезда иностранцев 7
Прокуратура Крыма открыла дело из-за обысков в домах крымских татар 6
В Одессе под судом напали на Стерненко 8
Ивано-Франковск продлевает школьные каникулы 14
С 1 сентября меняется режим работы КПВВ на Донбассе 17
Иран предложил провести второй тур переговоров по сбитому самолету МАУ 12
В Украине подумывают о возобновлении производства вакцин 16
Глава Львовской ОГА заболел COVID-19 13
Оккупанты пришли с обысками в дома крымских татар 16
В Нидерландах возобновляют слушания по делу MH17 12
В Украине обновили карантинные зоны: «красные» есть в пяти областях 69
Опубликованы имена и фото подозреваемых в поджоге авто «Схем» 15
НАБУ использовало подставное лицо, чтобы подобраться к судьям Окружного админсуда 37
Степанов: Для госпитализации достаточно ИФА-теста на COVID-19 13
Суд избрал меру пресечения 7 участникам нападения на автобус под Харьковом 22
Выборы в Украине пройдут и в «красной» зоне, если не будет чрезвычайного положения 24
Опубликован список выходных в 2021 году 61
День шахтера: Зеленский вручил награды работникам угольной отрасли 11

Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в Краматорске, завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении подполковника СБУ. Он обвиняется в предоставлении неправомерной выгоды, совершенном повторно по предварительному сговору группой лиц, а также незаконном приобретении, ношении и хранении боеприпасов (ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 263 УК Украины), сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро.

По данным предварительного расследования, подполковник Управления СБУ, занимая должность оперуполномоченного по особо важным делам отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью в Волынской области, организовал схему незаконной продажи валюты на территории ООС.

Так, весной 2020 года, вступив в сговор с местным жителем, неоднократно переправлял за пределами КПВВ пакеты с валютой за линию разграничения с временно оккупированной территории Донецкой области и в обратном направлении. Деньги перебрасывали неопределенные лица в водонепроницаемых пакетах через реку рыболовными удочками, а также веревками на деревянной палке.

Таким образом работник СБУ получал прибыль от незаконного оборота валюты за счет разницы курса.

Для предотвращения возможной ответственности и прикрытия незаконной деятельности подполковник со своим сообщником «заручились поддержкой» военнослужащего одного из подразделений ООС. За систематическое получение неправомерной выгоды военнослужащий должен был обеспечивать им беспрепятственное проникновение в охраняемый участок линии разграничения вдоль реки Кальмиус и не препятствовать перемещению пакетов с деньгами.

3 апреля 2020 после предоставления очередной части неправомерной выгоды в сумме 28 тыс. гривен подполковник СБУ и его сообщник были задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины. Во время обысков изъят пакет с денежными средствами наличными на сумму 6,4 млн российских рублей, что по курсу НБУ составляет около 2,3 млн гривен, которые они пытались передать через линию разграничения на временно оккупированную территорию.

Также при проведении обысков у подполковника СБУ обнаружено значительное количество боеприпасов (патронов для автоматов, пулеметов, пистолетов), которые он хранил без цели.

В случае доказательства вины подполковнику и его сообщнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой (ч. 3 ст. 369 УК Украины).
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2186 грн.
176
Теги