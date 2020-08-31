Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в Краматорске, завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении подполковника СБУ. Он обвиняется в предоставлении неправомерной выгоды, совершенном повторно по предварительному сговору группой лиц, а также незаконном приобретении, ношении и хранении боеприпасов (ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 263 УК Украины), сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро.

По данным предварительного расследования, подполковник Управления СБУ, занимая должность оперуполномоченного по особо важным делам отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью в Волынской области, организовал схему незаконной продажи валюты на территории ООС.

Так, весной 2020 года, вступив в сговор с местным жителем, неоднократно переправлял за пределами КПВВ пакеты с валютой за линию разграничения с временно оккупированной территории Донецкой области и в обратном направлении. Деньги перебрасывали неопределенные лица в водонепроницаемых пакетах через реку рыболовными удочками, а также веревками на деревянной палке.

Таким образом работник СБУ получал прибыль от незаконного оборота валюты за счет разницы курса.

Для предотвращения возможной ответственности и прикрытия незаконной деятельности подполковник со своим сообщником «заручились поддержкой» военнослужащего одного из подразделений ООС. За систематическое получение неправомерной выгоды военнослужащий должен был обеспечивать им беспрепятственное проникновение в охраняемый участок линии разграничения вдоль реки Кальмиус и не препятствовать перемещению пакетов с деньгами.

3 апреля 2020 после предоставления очередной части неправомерной выгоды в сумме 28 тыс. гривен подполковник СБУ и его сообщник были задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины. Во время обысков изъят пакет с денежными средствами наличными на сумму 6,4 млн российских рублей, что по курсу НБУ составляет около 2,3 млн гривен, которые они пытались передать через линию разграничения на временно оккупированную территорию.

Также при проведении обысков у подполковника СБУ обнаружено значительное количество боеприпасов (патронов для автоматов, пулеметов, пистолетов), которые он хранил без цели.

В случае доказательства вины подполковнику и его сообщнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой (ч. 3 ст. 369 УК Украины).